Giuliana Rengifo encara a Arantxa Mori: Te voy a dar trabajo, ya quisieras mi trayectoria

En vista de que Giuliana Rengifo fue eliminada de “El gran show” y ya nada le impide declarar a un programa de espectáculos que no sea de la casa televisora América TV, la cumbiambera se presentó en “Amor y fuego” para brindar una entrevista exclusiva y por fin dar contestación a las declaraciones de la también cantante Arantxa Mori, quien semanas atrás la acusó de haberse metido en su relación de seis años con el empresario Eduardo Rimachi.

En su paso por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista negó categóricamente haber interferido en el romance de Mori y Rimachi. Al contrario, en más de una ocasión, Giuliana indicó que, en todo su tiempo de amistad con el empresario, este se había mantenido soltero.

Giuliana Rengifo desmiente que brasier le pertenezca

En otro momento, Rodrigo le increpó a Giuliana por la prenda íntima de su autoría que Aranxta Mori habría encontrado en el dormitorio de su novio Eduardo Rimachi cuando pasó la noche en su departamento. “¿Y el brasier?”, preguntó ‘Peluchín’.

“El brasier no es mío porque yo me operé hace bastante tiempo y no uso brasier”, argumentó la cantante. Ante la cara de incredulidad que puso el conductor, Giuliana explicó que era una decisión que tomó por cuestión de comodidad.

Giuliana Rengifo confronta a Arantxa Mori por acusaciones

Cansada de los cuestionamientos que le hacían los conductores sobre el tema, la ex Agua Bella decidió mandarle un contundente mensaje a Arantxa Mori, asegurando que utilizaba su nombre para figurar.

“ Quiere chamba. Su grupo quiere chamba. Con esto te voy a dar trabajo, hijita. De verdad, la trayectoria que yo tengo te la quisieras ganar , así que por favor, cuenta tu verdad, la verdad que tú sabes y que los tres sabemos. Y si yo no hablo más es por un tema de respeto a la familia de él, que me quiere mucho y yo también”, sostuvo incómoda ‘la Rengifo’.

Al escuchar su versión de los hechos, Gigi Mitre le aconsejó demandar a Mori por difamación, pero Giuliana le contestó que no valía la pena porque era una “pérdida de tiempo”. “Ella (Arantxa Mori) sabe perfectamente cómo se mueven estas fichas del show y Vanessa también lo sabe, de verdad, chicas, trabajen, produzcan”, continuó diciendo.