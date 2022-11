Erick Sabater anuncia boda con Gitana Andujar, la madre de su hija

El ex Míster Universo Erick Sabater utilizó sus redes sociales para compartir su felicidad, pues el modelo se casará con Gitana Andujar, la madre de su bebé en camino. En su cuenta de Instagram subió una historia donde se ve la ecografía y el anillo de compromiso.

“ She said yes (Ella dijo sí) ”, dice el video publicado por Sabater, quien no suele compartir mucho su vida privada. Por su parte, la novia del dominicano presumió y posó muy contenta con su anillo de futura esposa, el que parece tener una esmeralda.