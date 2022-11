¿Quién es ‘Flautín’, el sobrino de ‘Cachay’ que grabó una divertida escena en “Al fondo hay sitio”?

‘Flautín’ es un personaje conocido en la televisión peruana al ser parte del staff de Ernesto Pimentel en “El reventonazo de la Chola”. Sin embargo, la historia del humorista se inició como artista de la calle. Su hermano mayor es el cómico ambulante Cesar Mori Cachay ‘Puchito’ y su tío no es otro que el famoso José Luis Cachay Ramos, quien, junto a la exvedette Sara Manrique, estrenó semanas atrás un canal de entrevistas en YouTube.

¿Quién es ‘Flautín’?

Jorge Eduardo Saavedra Cachay, es el verdadero nombre de ‘Flautín’, quien fue apodado así por su extrema delgadez, característica física que le valió ser nombrado en vida por el propio Juan Castellanos ‘Tripita’ como su sucesor, según contó en “Al sexto día”. Mientras que Janet Barboza consideró que podría ocupar el lugar de Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’. “Tu cuerpo te ayuda” , le dijo.

‘Flautín’ nació en Chiclayo y tiene 42 años. Llegó a Lima a los 13 años y empezó a trabajar como payaso junto a su hermano en el “Circo de los hermanos Cachay”.

En 2006, la desgracia tocó su puerta cuando su primera hija falleció en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, también llamado Hospital de Collique (Comas). La muerte de su bebé, a los 20 días de nacida, desató una adicción al alcohol y la separación de su pareja. “Me descuide y eché todo a perder” , afirmó.

Tres años después, en 2009, ‘Flautín’ pisó por primera vez un set de televisión, al aparecer en un sketch del programa “Por humor al Perú” de TV Perú, junto a Manolo Rojas y Alfredo Benavides, quienes luego lo jalaron para “Risas y Salsa, Nueva Generación”.

La aventura no duró mucho y continuó como cómico ambulante. En 2015, nació su segunda hija, Samy Valentina, fruto de una nueva relación.

‘Flautín’ fue parte del programa “Por humor al Perú” de TV Perú. Foto: ‘Flautín’/Instagram

En 2017, casi pierde la oportunidad de integrar “El reventonazo de la Chola”, cuando se molestó tras esperar media hora en la puerta de América TV y sentirse ofendido por el trato del productor Julio Zevallos, a quien luego llegó a conocer mejor y sentir gratitud por sus enseñanzas, según contó en una entrevista a Radio Star Virú.

‘Flautín’ en “Al fondo hay sitio”

‘Flautín’ hizo un cameo en el episodio 108 de “Al fondo hay sitio”, como parte de una broma cruel que le jugó ‘Remo’ (Filippo Storino) a Jaime ‘Jimmy’ Gonzáles (Jorge Guerra), al hacerle creer que será parte de una novela, y al final resultó ser para el sketch Gemelos idénticos.