Duilio Vallebuona se pronuncia sobre ampay con Samantha Batallanos: “Solo somos amigos”

El ampay de Samantha Batallanos continúa dando de qué hablar. Esta vez, Duilio Vallebuona, uno de los protagonistas de las polémicas imágenes, habló sobre cuál es su vínculo con la modelo y ex reina de belleza, quien también fue captada con el boxeador Jonathan Maicelo.

¿Qué dijo Duilio Vallebuona?

El programa “Magaly TV, la firme” se contactó con el ex chico reality para que brinde su versión de lo que pasó en el ampay con Samantha Batallanos. El joven deportista no quiso dar mayores detalles cuando fue abordado por un reportero del espacio de Magaly Medina, solo atinó a decir que estaba buscando a su perrito, el cual lleva días perdido.

Sin embargo, poco después, le envió un mensaje escrito al periodista. Allí, aclaró que no tiene un romance con la ex Miss Grand Perú y marcó distancia de esos rumores que los vinculan.

“Me voy a mantener en silencio, gracias por preguntar, solo te voy a decir que sí, solo somos amigos y yo no sabía nada ”, expresó el exintegrante de “Combate”.

“Ella me ayudó a empapelar todo Mala con los carteles de mi perrito y estoy agradecido, pero en verdad me encantaría que hablen de mi perrito que no lo encuentro ya siete días”, agregó.

Samantha Batallanos pidió no emitir ampay

Por su parte, Samantha Batallanos pidió a la producción de Magaly Medina que no emita las imágenes debido a que tiene una pareja formal, pero no reveló su identidad. “No saques eso, porfa, tengo flaco, te pido como un favor ”, expresó. En las redes sociales, algunos usuarios aseguraron que se trataba de Duilio Vallebuona.

La respuesta de Jonathan Maicelo

El boxeador Jonathan Maicelo también habló sobre el ampay con Samantha Batallanos, en el que ambos aparecen besándose. Según indicó él, sabía que la modelo tenía novio.