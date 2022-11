Rodrigo González cuadra a John Kelvin: “¿Te gustaría que tu hija salga con un hombre cómo tú?”

John Kelvin se presentó en el set de “Amor y fuego” para brindar una entrevista a Rodrigo González y Gigi Mitre. El cantante de cumbia reconoció que cometió agresión física contra Dalia Durán. Sin embargo, el conductor del programa le hizo una pregunta importante que dejó sorprendido al artista.

¿Qué le dijo Rodrigo González a John Kelvin?

El popular ‘Peluchín’ se mostró incómodo al notar que John Kelvin se elogiaba a sí mismo y mencionara a Dios. En un momento, le preguntó: “¿Te gustaría que tu hija salga con un hombre cómo tú?”.

“No me considero un mal hombre, Rodrigo... Esta lección de vida es para que mis hijos sepan lo que no deben de hacer”, respondió el cumbiambero.

Luego, Rodrigo González aseguró que Dalia Durán tiene a toda su familia en Cuba y que él se aprovechó de eso. “Hablas del perdón a tu mamá y a tus hijos, pero a Dalia no la incluyes... No veo que hayas salido sanado. Pareces un político en campaña, no te creo ”, le dijo el presentador.

John Kelvin explicó que, inicialmente, el nombre de su expareja estaba en la letra de la canción “Pido perdón”, pero debido a sus declaraciones decidió no mencionarla.

Pero el conductor de Willax TV le volvió a increpar. “Tú casi la matas, no estás para darle el lujo para ir tanteando ‘a ver si la incluyo en mi último hit’. No te podemos decir ‘ah ya fue por eso’. No me nace decirte eso, no te creo, me pareces un falso ”, sostuvo Rodrigo González.

John Kelvin reconoce que agredió físicamente a Dalia Durán

Al empezar la entrevista, John Kelvin reconoció que agredió físicamente a Dalia Durán. No obstante, negó ser culpable por el delito de violación sexual pese a que hubo pruebas.

“Cometí un error. Me equivoqué y también pagué por eso. No tiene justificación lo que hice. Yo asumí y pagué. Estuve privado de mi libertad. En ningún momento me estoy justificando. Lo que hice estuvo mal”, expresó John Kelvin.