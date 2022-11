Postulantes a EEG, ponen en aprietos, a Jazmin Pinedo y ‘Choca’ Mandros

La delegación de Tarapoto, que postula al reality EEG, conformada por Miguel Richter, Christian Ríos, Christian Novoa, Siu Azang, Makarena Novoa, Lleruza Sinti y Valeria Barrera, se presentaron en +Espectáculos, donde hicieron de las suyas junto a Jazmín Pinedo, Jaime Mandros y Rebeca Escribens, quien estuvo invitada.

Los invitados, no dudaron en sugerirles recetas afrodisíacas a los conductores para que mejoren su condición física. Además, aprovecharon la pantalla para demostrar su destreza en el baile, haciendo bailar a la popular ‘Chinita’ y ‘Choca’, al ritmo de una cumbia selvática.

“No ha sido fácil venir a Lima y dejar a nuestra familia y amigos, pero es un sacrificio que estamos haciendo, porque queremos cumplir nuestros sueños”, dijo Makarena secundada por Valeri, Miguel y Christian, quienes son los más entusiastas del grupo. “Quiero que sepan que en EEG, no se arman vasitos, hay un sacrificio físico y mental bastante fuerte. Se necesita mucha destreza”, expresó Valeri.

Postulantes de Tarapoto, junto a conductores

Jazmin Pinedo, por su lado, compartió un emotivo mensaje motivacional con la delegación del oriente del país, pues expresó que el ascenso de su carrera televisiva, empezó cuando le dieron la oportunidad de ser parte del reality de competencia de América Televisión. “Mucha gente, no sabe lo sacrificado que es ser parte de EEG como concursante. Por eso, no lo valoran. Quizás, yo no estuviera parada acá (conductora +Espectáculos), si no me hubieran dado la oportunidad de ser chica reality. Les aconsejo que se esfuercen y den todo de ustedes al máximo”, dijo.

De otro lado, el productor Peter Fajardo, anunció que los participantes empezaron a visitar los programas de América Televisión como parte de su evolución correspondiente a su desenvolvimiento escénico. Señaló que el conductor de cada programa que visiten, tendrá oportunidad de elegir a un aspirante mujer y varón para pasar a un nuevo nivel del casting.