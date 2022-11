Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi tras ‘pichanga’ con Aldo Miyashiro: “No dudo de mi esposo”

Natalie Vértiz se pronunció sobre las imágenes de Yaco Eskenazi en una ‘pichanga’ con Aldo Miyashiro. La modelo defendió a su esposo de las críticas que recibió en las redes sociales, ya que muchos aseguraban que podría ser captado en un ampay, tal como le sucedió al conductor de “La banda del Chino”.

Los fans de Natalie Vértiz le advirtieron que tenga cuidado con las amistades del ex chico reality. Sin embargo, ella sacó cara por él en una entrevista con “América espectáculos”. La ex Miss Perú aseguró que confía en el padre de su hijo y cree que le será fiel. Además, aclaró que no necesita darle permiso para que salga a jugar fútbol. “Nosotros siempre hemos tenido mucho respeto, el uno hacia el otro... No dudo para nada de mi esposo, hasta que demuestre lo contrario”, expresó.