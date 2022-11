Melissa Klug encara a Brunella Horna por pregunta sobre su novio: “Tengo más correa que tú”

Un tenso momento se vivió entre Melissa Klug y Brunella Horna en “América hoy” este jueves 24 de noviembre. ¿Qué sucedió? Resulta que la conductora de televisión le hizo una pregunta sobre Jesús Barco a la empresaria y ella se incomodó. Por un momento, la situación se salió de control y la producción tuvo que cambiar de tema. ¿Cómo terminó todo? Aquí te lo contamos.

¿Cómo empezó la discusión de Melissa Klug y Brunella Horna?

En medio de una sesión de preguntas y respuestas, Brunella Horna le consultó a Melissa Klug cuál sería el club de fútbol en el que Jesús Barco se desempeñaría el 2023. “Este (próximo) año, ¿dónde va a jugar?”, dijo.

Ante dicha interrogante, la ‘Blanca de Chucuito’ dio una tajante respuesta y dejó muy en claro que no hablaría en absoluto sobre la carrera de su novio. “Hay que preguntarle a él, seguramente saldrá en un canal deportivo porque la farándula no es su rubro, sino el fútbol”, aseveró.

Estas declaraciones dejaron sorprendida a la ‘Baby Brune’, quien aseguró que su entrevistada se había picado por lo que le dijo; sin embargo, esta le contestó: “Cosas que vengan de ti no me van a picar nunca” .

Melissa Klug confronta a Brunella Horna

Más adelante, cuando se emitía un informe sobre Rafael Cardozo y Cachaza, la presentadora dijo que Rafael “sí tiene correa”. Melissa Klug la confrontó: “¿Qué quieres decir? ¿Que no tengo correa?... Tengo más correa que tú, mamacita, y más experiencia ”.

Esto no fue del agrado de Brunella, ya que ella expresó: “Con todo lo que me han dicho a mí en TV crees que no voy a tener correa”. Finalmente, la expareja de Jefferson Farfán manifestó: “Yo siento que no”.