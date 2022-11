Malucci, la diva del género urbano, lamenta poco apoyo a artistas peruanos: “No te toman en serio”

Martha Lucia Ledesma Carnero, más conocida en la industria musical como Malucci, es una artista peruana de 28 años que está dejando huella con su estilo dentro del género urbano. La cantante y compositora ha logrado sobresalir gracias al amor por el rap, género con el que se ganó el respeto del público que hoy en día la empieza a ver como un referente del Perú para el mundo.

A los 20 años, se mudó a los Estados Unidos para estudiar fashion styling. Sin embargo, su pasión por la música pudo más y lanzó su primer remake musical llamado “Po encima”, mismo que obtuvo mucha aceptación y se hizo muy popular, lo cual le dio ese empuje que necesitaba para dedicarse por completo a su pasión.

Desde entonces, Malucci ha estado lanzando diferentes éxitos musicales tales como “Ladrona”, “Dicen por ahí”, “Fama, poder y dinero”, “En mi cama”, “En tus sueños”, “Piedra, papel o tijera”, “Boca suelta”, “No es tuyo”, entre otros.

Malucci y su pasión por el género urbano

Malucci siempre contó con el apoyo de su familia en su carrera musical. Recordó también que desde muy pequeña sintió atracción por la música urbana.

“Siempre me había gustado. En primaria, mis amigas escuchaban a RBD y una vez me preguntaron si me gustaba Floricienta o reggaetón; y yo respondí que me gustaba el reggaet´´ón. Entonces, a mí me gustaba el reggaetón desde que era muy chiquita, desde que tenía 11 años”.

“Entonces, no fue un gusto que adquirí después en mi vida y dije ‘a eso le quiero meter’. Siempre me había gustado (el género urbano) y me encantó la idea de poder ser parte de eso y yo también poder hacer canciones como las que había estado escuchando“.

Malucci y su reconocimiento de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos

Su talento y poder femenino la han llevado a tener diferentes reconocimientos. El 22 de noviembre de 2022, Malucci recibió su primer disco de oro de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) por su sencillo “No es tuyo“, mismo que ha acumulado 120 millones de visualizaciones en la plataforma digital YouTube.

“Me acaban de dar mi disco de oro de la RIAA. Entonces estoy súper contenta por eso”, dijo Malucci al anunciar su reconocimiento. Al ser consultada sobre su reacción tras enterarse del premio, la cantante peruana dijo: “Estoy feliz, saltando en un pie porque yo siempre lo había querido, siempre había querido un disco de oro de la RIAA Estados Unidos y finalmente me lo pudieron dar”.

Malucci decidió incursionar en la música a los 22 años. Foto: Malucci

¿Por qué Leslie Shaw no colaboró con Malucci?

En mayo de 2020, Malucci participó de un Instagram Live junto a Leslie Shaw. Las cantantes femeninas del género urbano sorprendieron al revelar que colaborarían en una canción; sin embargo, el proyecto no se llegó a concretar.

“Yo ya le había mandado la canción a Leslie, me dijo que le encantó y ya habíamos quedado en esa canción. Pero le envio la canción, se supone que iba a grabar, pero de ahí me entero de que ya no lo podía grabar porque justamente había sacado un EP“.

“Entonces le escribo todo bien, le digo ‘no te preocupes, todo está bien, será en otro momento, no hay que hacerlo ahora, de todas maneras trabajaremos después’. Me dijo ‘sí claro no hay problema todo bien’. Eso fue lo qué pasó“.

La relación a larga distancia de Malucci y Ele A el Dominio

El corazón de Malucci tiene dueño. La cantante peruana lleva casi cuatro años junto a Luis Abner Mojica Sierra, conocido artísticamente como Ele A el Dominio. La pareja de cantantes ha sabido lidiar con la relación a distancia.

“Nosotros tenemos una relación a larga distancia y es muy lindo. Al principio no lo pensé probable porque nunca había tenido una relación a distancia y la mayoría de gente decía que la relaciones a larga distancia no funcionaban“.

Malucci habló también de la importancia del espacio personal en la pareja. “Nosotros nos damos nuestro espacio. Yo soy una persona que necesita su espacio y si estoy mucho tiempo con una persona en el mismo sitio, me astillo un poco. Me gusta mucho que los dos tengamos nuestro espacio“.

Malucci reveló que se viene un proyecto con su novio, Ele A el Dominio. “Hay proyectos que se vienen. Hay una que él tiene en su disco, es una canción mía que hice hace bastante tiempo e hice la colaboración con él y la va a sacar. Además tenemos unas cuantas ideas, pero no están pulidas del todo“.

Malucci lleva casi 4 años de relación con Ele A el Dominio. Foto: Instagram/@malucci_xo

Malucci lamenta falta de apoyo para los artistas nacionales

Malucci está dejando huella en la industria musical; sin embargo, lamenta que no exista mucho apoyo para los artistas nacionales en la difusión de sus propuestas.

“Yo siento que, a veces, cuando eres un artista nacional, no te toman en serio, no le dan el mismo valor a tus cosas como lo harían para un artista internacional“.

A pesar de ello, Malucci continuará trabajando arduo en su carrera. Muy pronto sorprenderá con un nuevo EP. “Tengo planeado sacar un EP, que probablemente vayan a ser cuatro canciones; si no es en diciembre, será para enero. De todas maneras para cuando acabe el año o inicio del próximo“.