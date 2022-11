Magaly Medina habló, en la edición de “Magaly TV, la firme” del miércoles 23 de noviembre, sobre la reacción que tuvo Jonathan Maicelo cuando le consultaron por su ampay con Samantha Batallanos. La popular ‘Urraca’ cuestionó al boxeador peruano por haber asegurado que no sabe de TV y que no tenía idea de que la modelo era mediática.

“Dice que no la conocía, que no sabía nada de TV, mentirosazo, no va a saber, si ha estado metido en la televisión hace muchísimos años. Él ha hecho casi toda su carrera siempre vinculado a la televisión, así que ahora ‘no, no, no, yo no hablo de mi vida privada’, anda échate agua, que me venga a decir eso a mí, por favor, ja ”, expresó la presentadora.