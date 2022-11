Adriana Quevedo lamenta cancelación de concierto de Juan Luis Guerra: “¡Qué mal dejamos a los artistas!”

Los fans de Juan Luis Guerra quedaron indignados luego de no poder ir a la segunda fecha del dominicano en el complejo Arena Perú por sobrepasarse la capacidad de aforo. Este hecho causó revuelo en los medios. Conductores como Adriana Quevedo, del magazine “D’, mañana”, criticaron el mal manejo que se viene dando a los conciertos confirmados en Lima, Perú.

“Qué mal quedamos con los artistas internacionales que confían en el país para poder hacer sus conciertos. Ellos van a regresar a sus países a decir ‘Perú me canceló la fecha’. Ya van varios conciertos seguidos donde hay problemas; y no crean que el artista por estar lejos del público no se entera de estas cosas. ¿Van a querer venir más artistas?”, expresó Quevedo.