Estrella Chanamé: ¿cómo logró ingresar al famoso grupo Corazón Serrano con solo 18 años de edad?

Estrella Chanamé sabía que quería ser cantante desde pequeña. Con el paso de los años, consiguió cumplir uno de sus sueños: ser reconocida en el Perú por su talento. La cantante conoció la fama de cerca tras ingresar al grupo Corazón Serrano, con el que grabó diversas canciones.

Sin embargo, pocos saben que su ingreso fue distinto al de algunas otras vocalistas de la orquesta.

¿Quién es Estrella Chanamé?

Estrella Chanamé es una cantante peruana. A temprana edad conoció el amor por la cumbia y decidió abrirse un camino en la música peruana participando en diversas orquestas. Una de ellas fue Corazón Serrano, elenco que la catapultó a la fama. Además, fue parte de la delantera del grupo Lérida.

Estrella Chanamé, cantante. Foto: Estrella Chanamé/Instagram

Estrella y su paso por Corazón Serrano

En julio del 2017, Corazón Serrano anunció el flamante ingreso de Estrella Chanamé como la sexta vocalista de la orquesta y con ellos la joven participó en diversas giras nacionales e internacionales.

Posteriormente, el grupo de cumbia anunció su nuevo tema “Para siempre adiós” en la voz de Estrella. La canción recibió buenos comentarios del público y gracias a ello logró grabar más temas como “El mundo a tus pies”, “Caro estás pagando”, “Desde que te vi”, “Te tengo que olvidar”, “Mix cielo gris” y “Traigan cerveza”, a dúo con Nickol Sinchi.

¿Cómo ingresó Estrella a Corazón Serrano?

En una reciente entrevista para el canal digital Púnchale play, Estrella Chaname brindó detalles de como se dio su ingreso a Corazón Serrano.

“Fue una bendición, incluso cuando pasó yo estaba estudiando, una sorpresa”, comentó Estrella, para luego revelar que a diferencia de los castings nacionales que hace el grupo, ella lo hizo a través de una audición.

“ A mí me cayó del cielo (la oportunidad de ingresar a Corazón Serrano), muchos dicen que no me costó, pero no es verdad. Yo no tuve casting, pero sí audicioné, ya había chicas seleccionadas, nada estaba dicho, pero yo fui, pasé un filtro y luego me llamaron” , acotó.

Cantante anunció su retiro del grupo

Estrella Chanamé se encontraba trabajando junto a Corazón Serrano, cuando de repente, un año después de su ingreso, la agrupación anunció para sorpresa de sus seguidores el fin de su vínculo laboral con la cantante.

El grupo liderado por Edwin Guerrero tuvo una reunión con Chanamé para renegociar su contrato, pero no llegaron a un acuerdo. “Acabamos de terminar una reunión con Estrella Chanamé. Ambas partes hemos decidido no renovar contrato de trabajo, por lo que ya no pertenecerá a nuestra agrupación a partir de la fecha”, dijo Corazón Serrano en un comunicado publicado en su Facebook a fines de julio de 2018.