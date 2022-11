JB trolea a Carlos Vílchez por su traspaso a América TV: “Al final siempre regresa”

Finalmente lo aceptó. Carlos Vílchez confirmó que se irá de ATV y Jorge Benavides no dudó en bromear ante la noticia. Ambos comediantes hablaron para el programa “Magaly TV, la firme” e hicieron oficial lo que ya era un secreto a voces.

“Creo que ya era un secreto a voces, confirmado por la misma María Pía, que va a trabajar con él. No es la primera vez (que dejo de trabajar con él). Al final siempre regresa; vuelve el perro arrepentido ”, dijo el creador de la Paisana Jacinta para el programa de Magaly Medina.

María Pía confirmó que trabajará con Carlos Vílchez

Hace poco se realizó la preventa de América TV y una de las sorpresas fue que María Pía Copello volverá a la conducción en el 2023 con un programa al mediodía. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la presentadora dijo que lo acompañará Carlos Vílchez.

“No (he trabajado con él), pero nos llevamos superbién. Ha habido bastante química cuando he visitado sus programas. Siempre ha habido una bonita relación. Yo le festejo todo a Carlos. Es muy gracioso”, dijo la ex animadora infantil.

¿Existe enemistad entre Carlos Vílchez y Carlos Álvarez?

Constantemente se dice que existiría una enemistad entre Carlos Vílchez y Carlos Álvarez, quien han trabajado con Jorge Benavides. Ante las dudas, la figura de “La vacuna del humor” aclaró el tema.

“No tengo conflicto con nadie. El único conflicto que tengo es con el abuso, la injusticia, con la mentira. Yo le deseo los mejores éxitos a todos mis colegas del humor”, dijo Álvarez. También acotó que sus métodos para grabar sketches son diferentes y por ello no podrían trabajar juntos.