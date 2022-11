Jonathan Maicelo promociona su restaurante tras ampay con Samantha y lo llaman: “Frío de fríos”

Imparable. Jonathan Maicelo ha generado polémica debido a un ampay en el que aparece besando a la modelo Samantha Batallanos, quien además estuvo saliendo con el ex chico reality Duilio Vallebuona. Sin embargo, el boxeador hizo caso omiso a las críticas y aprovechó la atención del público para promocionar su restaurante.

La reacción de Jonathan Maicelo

En una publicación de La República sobre el ampay, el deportista peruano escribió un comentario que sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales. Colocó la dirección de su local de comidas, sin explicación alguna acerca de su relación con la ex reina de belleza.

Varios cibernautas llamaron “frío de fríos” a Jonathan Maicelo, mientras que otros le expresaron su admiración por darle prioridad a su emprendimiento.

“Maestro”, “Siempre facturando”, “Eres terrible”, “Lo máximo”, “Pero qué buen cherry ‘batedia’”, “Cherry es cherry no hay que desaprovechar”, “Marketing nivel ‘batedia’”, “lord del box y del emprendimiento”, “Maravillosa jugada de marketing”, fueron algunos de los comentarios.

Jonathan Maicelo promociona su restaurante tras ampay. Foto: captura Facebook / La República

Jonathan Maicelo habla sobre ampay con Samantha Batallanos

El programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con Jonathan Maicelo para preguntarle sobre el ampay con Samantha Batallanos. El boxeador y empresario reveló que sabía que la modelo tenía pareja.

“Ella (Samantha Batallanos) tiene novio hasta donde yo sé”, expresó. Sobre su relación con la ex Miss Grand Perú, no quiso dar mayores detalles. “No digo nada de eso… no sabía que ella era mediática”, señaló.