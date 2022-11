Facundo revela que no iba a “América hoy” por Ethel: La veo más seria desde que le dije hijastra

En la última gala de “El gran show”, Facundo González pasó a zona de sentencia junto a su compañera Leysi Suárez. A propósito de tal acontecimiento, el chico reality fue invitado a a “América hoy” para participar de algunas dinámicas, entre ellas, responder preguntas sobre las afectuosas escenas que ha venido protagonizando con la Gisela Valcárcel.

Al responder una de las interrogantes, el ‘Guacho’ dio a conocer que la razón por la que no visitó el magazine de espectáculos antes fue porque no quería que Ethel Pozo lo reprendiera por sus coqueteos con su madre. “Antes, cuando Ethel me invitaba a ‘Mi mamá cocina...’, siempre me recibía muy simpática y, desde que le dije en modo de chiste, hijastra, la veo un poquito más seria”, sostuvo el modelo argentino.