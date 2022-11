Fernando Armas revela que sufrió de ansiedad y depresión

El comediante Fernando Armas participó en el programa “Preguntas que arden” de Christopher Gianotti y causó sorpresa cuando reveló un pasaje desconocido de su vida. En el adelanto del programa de YouTube aparece diciendo que sufrió de depresión y ansiedad, por lo que tuvo que recurrir a ayuda médica para superarlas.

“Sufrí ansiedad, depresión y pánico. Exactamente a los 50 años… Iba manejando mi camioneta en un bypass y me sentí diminuto. Sudaba, me eché agua. Llegué a casa con una taquicardía. Me llevaron al hospital y todo mi sistema estaba bien. Solo era la cabeza (mente)”, comentó el humorista de 57 años.

Fernando Armas recomienda buscar apoyo en casos de depresión

Fernando Armas es consciente de que la salud mental es importante y, también, pedir apoyo para sobrellevar las enfermedades mentales. Además, por su experiencia, asegura que no todo debe ser trabajar, sino que se debe tomar un descanso.

“A la gente que sufre de ansiedad y depresión, ¿qué puedes pedir? Apoyo, hablar, pedir perdón. Usa todas las herramientas que tengas. La mejor forma de pasar esa etapa es dormir. Tienes que descansar”, acotó el recordado ‘Chisiricósoro’.

Fernando Armas cuenta cómo superó la ansiedad

El exintegrante de “Los chistosos” asegura que su visita al psicólogo lo ayudó a recordar etapas de su niñez, lo que fue necesario para curar algunas carencias que lograron que supere el mal momento por el que estaba pasando.

“(Al) psiquiatra, psicólogo, he ido en esos momentos para solucionar mi tema mental”, agregó Armas. Ante ello, Christopher Gianotti resaltó lo decisivo que puede ser buscar ayuda profesional y no estigmatizar las consultas en el psiquiatra.

Canales de ayuda en casos de salud mental

El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía dos líneas telefónicas de prevención para casos de intentos de suicidio, depresión, angustia y otros problemas relacionados con salud mental. El primero de estas es el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud-Infosalud (0800-10828) del Minsa, con la cual podrás recibir atención de un psicólogo especializado en el campo.

Por otro lado, puedes llamar a la línea 113, opción 5, del Minsa, que atiende las 24 horas del día y los 365 días del año, con el fin de recibir atención en torno a tu salud mental. Asimismo, si estás pasando por un momento difícil, tienes la opción de llamar gratis al 0800-4-1212 (La Voz Amiga).