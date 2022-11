¿Por qué Duilio Vallebuona y Michela Elías terminaron su romance, que inició en “Combate”?

“Combate” causó gran furor en la audiencia peruana por casi una década. El programa concurso es considerado como uno de los pioneros en los realitys televisivos y fue la competencia directa de “Esto es guerra” durante varios años.

Además de enfrentamientos entre el equipo rojo y el verde, el set de televisión también fue el origen de varios romances, de los cuales algunos perduran hasta el día de hoy, como es el caso de Julián y Yiddá, pero lamentablemente otros terminaron en un corto tiempo. Uno de los más sonados fue la relación entre Duilio Vallebuona y Michela Elías.

¿Por qué terminaron Duilio Vallebuona y Michela Elías?

El amor entre Duilio Vallebuona y Michela Elías nació en las instalaciones de “Combate” en el 2017 y fueron una de las parejas favoritas de los fans del reality. Sin embargo, la relación terminó un año más tarde en medio de especulaciones sobre una presunta infidelidad por parte del deportista, la cual fue confirmada por la modelo.

“Eso terminó mal porque me sacó la vuelta con una candidata al Miss Perú. (…) La chica me llama a contarme y me dice: ‘Pensé que él te lo iba a contar. He visto que siguen juntos y me da pena que estés con alguien que te está mintiendo’. Y justo él estaba a mi costado, así que puse la llamada en altavoz”, contó la influencer.

Duilio Vallebuona y Michela Elías se reencontraron

Luego de anunciar la ruptura, Duilio y Michela siguieron participando en “Combate” y en ocasiones se lanzaban indirectas, pero tiempo después ambos se retiraron del espacio televisivo. No fue hasta el 2020, en el programa “En boca de todos”, que ambos se reencontraron cara a cara.