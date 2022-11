Valeria Piazza y Pierre Cateriano se dieron el sí en una suntuosa boda que se llevó a cabo el último sábado 19, en el distrito de Pachacámac. En esta ceremonia, ambos estuvieron muy entusiasmados. Al ver las fotos del evento, muchos recordaron cuando la conductora de televisión estuvo grave por la enfermedad incurable que padece hasta la fecha.

Asimismo, la ex Miss Perú rememoró aquella época y recalcó que la compañía y el apoyo de su hoy esposo influyeron enormemente en su recuperación. Esto, porque ella creía que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Valeria Piazza protagonizó un emotivo momento en su boda. Foto: Valeria Piazza/Instagram

“En el momento en que yo estuve mal, él estaba haciendo un voluntariado en África. Y, en algún momento, como lo dije en mis votos, pensé que ya era momento de partir , dije: ‘De repente ya hasta acá llego porque no sé que es lo que tengo. Y, si esa es la situación del momento, me tengo que despedir de Pierre‘”, relató Valeria Piazza.

“Entonces le dije a mi mamá: ‘Siento que este momento es muy complicado para mí, no sé qué me pasará, pero si tengo que despedirme de alguien, necesito que lo contactes y que venga ahorita‘”, añadió.

“Entonces, agarró el primer vuelo que encontró, viajó y estuvo conmigo al lado en la clínica, los tres meses... Fue un gran soporte para mí, para salir adelante”, continuó.

¿Qué enfermedad tiene Valeria Piazza?

La conductora de televisión Valeria Piazza padece el síndrome de Behcet. Esta enfermedad ocasiona inflamación en los vasos sanguíneos y, lamentablemente, no tiene cura.

“Gracias a Dios, yo seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después... He aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, resaltó en una entrevista con El Popular.

Valeria Piazza padece una enfermedad incurable. Foto: captura Latina / Instagram

¿Cómo sobrelleva Valeria Piazza su enfermedad?

La exreina de belleza sabe que siempre padecerá de síndrome de Behcet. Por ello, recurre cada dos semanas, al tratamiento biologico. Es decir, se aplica ampollas periódicamente para aliviar sus afecciones.

“La enfermedad no se cura. En Barcelona, comencé con el tratamiento biológico, que cada dos semanas me pongo unas inyecciones en la barriga y me va muy bien. De hecho, hay días que sí me levanto con dolores, me siento mal, todavía tengo los síntomas. Por ejemplo, hace tres días no podía dormir porque no me circula bien la sangre en los talones”, contó la modelo.

Valeria Piazza sobrelleva la enfermedad. Foto: La República

¿Cómo fue la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano?

Al matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano asistieron familiares y amigos de ambos. Además, estuvieron presentes conocidos personajes de la farándula peruana, por ejemplo, Maju Mantilla, Janet Barboza, Ethel Pozo, Giselo y Brunella Horna.