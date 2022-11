Úrsula Boza confiesa que desea volver con Christopher Gianotti: “Definitivamente, te amo”

Christopher Gianotti y Úrsula Boza fueron una de las parejas más queridas de la televisión y ahora podrían estar cerca a retomar su relación. Los actores sorprendieron a sus seguidores luego de mostrarse dispuestos a darse una nueva oportunidad en el amor.

En el más reciente episodio de “Por algo pasan las cosas”, su programa de YouTube, la popular ‘Mirada de Tiburón’ indicó que ha logrado superar muchas heridas del pasado y que ahora consideraría volver con el padre de sus dos hijas.

¿Úrsula Boza y Christopher Gianotti volvieron?

La exactriz de “Al fondo hay sitio” reveló que aún ama a Christopher Gianotti y reflexionó sobre las condiciones que motivarían una nueva etapa de su relación sentimental.

“Yo ya no me voy a dejar llevar por la emoción, hoy en día entra en juego muchas cosas, sobre todo nuestras hijas... si en caso concretamos, vamos con todo. No es dejarme guiar por lo que siento por ti, porque definitivamente te amo” , expresó

Úrsula Boza expuso que, de retomar su relación con el conductor, no lo haría con la ilusión de una historia de amor utópica, sino de construir una relación sana basada en el compañerismo.

“Si nosotros vamos a retomar la relación es para trabajarla día a día, ya no con la expectativa del ‘para siempre’. Cada uno siga viviendo en su libertad y compartiendo la vida juntos, no mimetizándonos”, agregó.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza se besan en programa

¡Emocionaron a todos! Christopher Gianotti y Úrsula Boza protagonizaron un romántico momento durante las grabaciones de su programa de YouTube. Luego de unas románticas palabras de la actriz, no pudieron evitar unirse en un tierno beso.

“Este es un pequeño regalo de parte de nuestras hijas y de parte de mí. Felicitarte porque sabes que estamos orgullosos de ti y te amamos mucho”, fue el mensaje de la artista frente al público.

Christopher Gianotti espera volver con Úrsula Boza

Un paso más cerca a la reconciliación. Christopher Gianotti y Úrsula Boza visitaron el set de Magaly Medina, en donde el actor reveló que quisiera retomar su relación sentimental.

“Yo tengo fe que me va a aceptar un pollito a la brasa”, dijo durante la transmisión en vivo del programa de espectáculos.