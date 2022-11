“Risas y salsa”: ¿en qué trampa cayó Adolfo Chuiman y cómo fue que esto lo hizo entrar al programa?

Adolfo Chuiman es uno de los artistas más completos del Perú. El actor ha pasado por el teatro, el cine y la televisión. En este último espacio fue donde conoció la fama y logró ganarse el cariño de los peruanos, quienes quedaron impresionados con su carisma y singulares gestos.

Antes de ser el popular mayordomo ‘Peter’ en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, el artista fue una reconocida estrella varios años atrás por su rol protagónico en el programa “Risas y salsa”, al cual ingresó por una insólita razón.

¿Quién es Adolfo Chuiman?

Adolfo Chuiman nació el 18 de octubre de 1946 y es considerado unos de los primeros actores del Perú. Es uno de los artistas con la carrera más amplia en la televisión nacional con más de 30 años. Gracias a su versatilidad en la actuación ha protagonizado programas cómicos como “Risas y salsa”.

Actualmente, está casado con Gladis Santa Cruz, con quien tiene 2 hijos.

Elmer Alfaro junto a Adolfo Chuiman en el sketch 'El Pícaro'. Foto: Panamericana Televisión

Adolfo Chuiman, del teatro a la TV

En la década de los años 80 Adolfo Chuiman actuó en varias famosas obras de teatro hasta que llegó a “Risas y salsa”, donde trabajó por 13 años. Luego siguió “El enchufe”, “Risas de América”, “Taxista ra ra”, entre otros.

Además, el ‘Papa del humor peruano’ fue protagonista en dos de las series con más éxito en el país que fueron emitidas por Panamericana y América Televisión: “Mil oficios” y “Al fondo hay sitio”, respectivamente.

Adolfo Chuiman y Aurora Aranda en una publicidad para 'Mil oficios'. Foto: Panamericana Televisión

¿Cómo ingresó Adolfo a “Risas y salsa”?

Años atrás, el actor Adolfo Chuiman confesó que su ingresó al programa se dio de una forma inesperada, pues cayó en la trampa de un amigo que lo llevó al canal Panamericana. Según el artista, él solo llegó como acompañante, pero en el lugar ya tenían un contrato listo para que él solo estampe su firma.

“Un día Pepe Velásquez me pidió que lo espere en la puerta de Panamericana para que lo ayude a hacer un encargo, me chamulló. Bueno, yo lo esperé y me hizo subir hasta el tercer piso. En un descuido suyo me escapé, pero me encontró, me agarró del cuello y me hizo subir de nuevo hasta que firmé (por Risas y Salsa)”.

¿Adolfo Chuiman odiaba la televisión?

Previamente, antes de ingresar a la televisión, Adolfo Chuiman trabajó en varias obras de teatro y tuvo roles de protagonista. Aunque le llegaron diversas ofertas de trabajo para ingresar a la televisión, la idea no le gustaba. Sin embargo, tras su ingreso a la TV reconoció que esta era más rentable.

“Trabajaba de lunes a domingo (en ‘Risas y salsa’), pero debo reconocer que la tele me dio continuidad y es más rentable. Pero para mí el teatro es todo, es mi vida”.