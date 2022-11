Qatar 2022: ¿quiénes son los famosos peruanos que gozan del Mundial de fútbol?

¡Los peruanos no se quedan atrás! El Mundial Qatar 2022 inició y a los peruanos aún nos duele recordar que, por muy poco, no llegamos allá. No obstante, varios personajes de la farándula ya habían asegurado su viaje a las millonarias tierras de los catarís.

Por ello, te vamos a contar cómo es que Austin Palao, Ignacio Baladán, Carol Reali y otros más que, a diferencia de Brunella Horna, están disfrutando de la fiesta de fútbol más grande de todos los tiempos, que se celebra cada cuatro años. Esto debido a que la conductora de “América hoy” cambió de planes a último minuto porque se casa en unos días.

PUEDES VER: Ignacio Baladán recibe codazo mientras hinchas de Arabia Saudita celebraban victoria ante Argentina

Austin Palao

¡El canje todo lo puede! El modelo Austin Palao fue uno de los pocos afortunados en viajar hasta Qatar auspiciado por una marca de celulares que le está haciendo vivir, quizás, una de las experiencias más hermosas que pasará en toda su vida. Por ello, el influencer está inmortalizando cada uno de los momentos más importantes, a través de sus fotos y videos que comparte en sus redes sociales.

Austin Palao está en Qatar. Foto: Austin Palao/Instagram

Ignacio Baladán

El chico reality Ignacio Baladán dejó el set de “Esto es guerra” y la administración de sus pastelerías para viajar a Qatar y emocionarse con cada uno de los partidos que disputará su país de origen, Uruguay. Además, tiene ingreso libre a otros partidos como el de Argentina, al que asistió el día de hoy. Hace poco empezó a trabajar con una casa de apuestas. ¿También hubo canje? Lo sabremos con el tiempo.

El uruguayo Ignacio Baladán viajó a Qatar. Foo: Ignacio Baladán/Instagram

Carol Reali

La influencer internacional Carol Reali terminó su romance con su compatriota Rafael Cardozo, pero está disfrutando de la fiesta de fútbol en Qatar. A través de sus redes sociales, la modelo comparte el día a día en el Mundial 2022. Desde el día de la inauguración hasta el último encuentro lo está dando a conocer a sus seguidores.