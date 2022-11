Gonzalo Torres del Pino es un artista completo. Más allá de interpretar a Gonzalete en la recordada y querida serie “Pataclaún”, ha incursionado en diversos rubros tales como la música, locución, conducción, escritura, entre otros. Sin embargo, llegar a la cima ha sido un trabajo difícil, pero el actor logró superar sus inseguridades gracias a su pasión: el clown.

“Pataclaún” cambió la vida de Gonzalo Torres

Con mucha nostalgia, Gonzalo Torres recordó su paso por la televisión junto a la serie peruana “Pataclaún”, en la que interpretó al recordado Gonzalete. La producción que se estrenó en 1997, según el actor, “marcó un hito en su vida”.

“Sí (me cambio la vida), y lo mismo podrían decir mis compañeros. De alguna forma todos entramos a esto y no sabíamos, al comienzo, la explosión que iba a ser”, recordó Torres en una entrevista exclusiva con La República.

“Hasta el día de hoy mucha gente nos recuerda por nuestros personajes, etc. Eso es bien bonito, haber hecho algo que ha dado alegría en ciertos momentos a mucha gente es muy gratificante. Definitivamente, ha marcado un hito en mi vida, no podría decir que no”.

¿“Pataclaún” regresará a la televisión?

Malas noticias para los fanáticos de “Pataclaún”. Gonzalo Torres descartó por completo un posible regreso de le serie de clowns a la televisión peruana. Sin embargo, dejó en claro que estaría interesado en un proyecto junto a sus amigos Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Monserrat Brugué, Carlos Carlín y Johanna San Miguel.

“”Pataclaún” como tal yo creo que no, pero sí un reencuentro con los actores dentro de un esquema diferente. Hacer un capítulo de “Pataclaún” me parece que no encajaría, pero sí en una dinámica mucho más grande podría ser una cosa muy interesante”, dijo el actor peruano.

Gonzalo Torres y sus facetas en el mundo artístico

Gonzalo Torres, durante su larga y exitosa carrera artística, se ha dedicado a la actuación, comedia, música, locución, conducción, entre otros. Hoy, se encuentra contento con todas las facetas que ha asumido.

“El tema que más me acompaña es la actuación, aunque la conducción y locución radio han ayudado mucho en mi carrera de la actuación”.

El recordado Gonzalete reveló que no se arrepiente de ninguna de sus facetas, pues “todas me ayudaron a aprender”, dijo.

Gonzalo Torres empezó su carrera televisiva en la serie cómica “Pataclaún”. Foto: composición LR/Latina

Gonzalo Torres logró superar sus complejos

Pese a ser un artista exitoso, Gonzalo Torres contó que siempre ha sido una persona insegura con su físico y talento. Sin embargo, reveló que “el clown ayudó a aceptar sus defectos”.

“Yo siempre, y esto es algo con lo que he trabajado toda mi vida, he sido muy inseguro en cuanto mi físico, mis talentos, en cuanto a mi performance. Eso tiene que ver con dudas, con la autoestima, y creo que en realidad lo que me ha servido mucho es el clown”, relató.

“El clown me ayudó a aceptarme tal cual soy, con mis defectos, y me enseñó a no luchar contra ellos, sino a incorporarlos, quererlos un poquito y aceptarme. Ese camino de la aceptación es difícil, doloroso, pero a veces es necesario hacerlo para justamente quitarle ese peso”, agregó.

“La mariscala”

El actor Gonzalo Torres forma parte del elenco de “La mariscala”, una historia musical que nos lleva a conocer la vida de la cusqueña Francisca Zubiaga, la primera ‘presidenta’ del Perú en el siglo XIX.

El elenco de esta ópera pop está conformado por diversos artistas, como Alejandra Egoavil, Marcello Rivera, Gisela Ponce de León, Gonzalo Torres, Ricardo Velásquez, Miluska Eskenazi, Dante del Aguila, entre otros.