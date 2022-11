María Pía Copello dejó a todos sorprendidos al revelar que regresa a la conducción el próximo año con un formato que sería el reemplazo de “En boca de todos”. Sin embargo, lo que más llamó la atención de este anuncio fue que no estará sola frente a la pantalla, ya que Carlos Vílchez también se unirá al equipo de América Televisión.

Tras ello, las cámaras de “Magaly TV, la firme” le consultaron al actor cómico en reiteradas oportunidades por su nuevo fichaje en una diferente casa televisiva. Sin embargo, él solo atinó a desmentir dichas declaraciones.

María Pía Copello y Carlos Vílchez. Foto: La República

Carlos Vílchez desmintió a María Pía

El 18 de noviembre, Carlos Vílchez fue interceptado por una reportera de Magaly Medina para que diera detalles de su inesperada salida de ATV. Pese a ello, aseguró que no ha renunciado al conocido canal y que tiene planeado quedarse mucho más tiempo ahí.

“¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No. Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá. Pertenezco al canal (…) No tenía por qué dar un paso al costado porque me tratan bien. Si me trataran mal, doy un paso al costado en una”, indicó.

¿Qué dijo María Pía Copello?

En una reciente entrevista, se le preguntó a María Pía Copello por su regreso a la conducción y la polémica generada por Carlos Vílchez tras las constantes negaciones respecto a su pase a América Televisión. Ante esto, la exanimadora infantil reafirmó que sí serán compañeros de programa.

“ Tendrá sus razones, pero sé que está confirmado y va a estar conmigo. Me imagino que él se está tomando su tiempo, por alguna razón importante no lo puede decir todavía”, manifestó a Trome.

Asimismo, dijo que la presencia del humorista le dará un toque único al espacio televisivo. “A mí Carlos me parece un vacilón, le va a dar esa cuota de humor al programa que a mí me gusta. Creo que todo va a salir bien con él y vamos a ver qué tal nos va también, esto es una aventura”, agregó.