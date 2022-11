Carlos Vílchez le envió audio a María Pía al saber que conducirán un programa juntos

En medio de la incertidumbre sobre si Carlos Vílchez dejará ATV, María Pía Copello reveló un detalle que desmentiría al humorista sobre el programa que conducirían juntos en América TV. Como se sabe, el actor cómico ha negado, en más de una oportunidad, que saldrá de su actual casa televisora.

Por ello, la exconductora de “Esto es guerra” dio una entrevista a Verónica Linares para su programa de YouTube. Durante la conversación, habló sobre este proyecto.

María Pía Copello revela que Carlos Vílchez le envió un audio

Durante su conversación con la periodista, María Pía contó un adelanto de lo que será el programa familiar que tendrá en América TV. En ese sentido, comentó sobre el carisma de Carlos Vílchez, quien será su dupla en este espacio televisivo.

“Él le va a meter toda la sazón al programa... Él ya estuvo (en ‘Dos sapos, una reina’), él ya sabe como es el formato, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntos (...) Él es un showman”, mencionó.

Asimismo, contó que en un inicio, no sabía con quién iba a compartir la conducción de este programa, pero, cuando se enteraron, el humorista se comunicó con ella:

“No lo sabíamos, ¿puedes creerlo?, pero, cuando se enteró, me mandó un audio por Instagram y me dijo: ‘Pía nos vamos a llevar bien, vas a ver que todo saldrá bien’ . Estaba muy contento y yo también estoy muy contenta”.

Carlos Vílchez niega trabajar con María Pía

María Pía Copello anunció que conducirá un programa al mediodía junto a Carlos Vílchez y aclaró que ambos tienen “buena química y se llevan muy bien”. Este espacio será en América TV, por lo que el humorista fue consultado sobre su posible salida de ATV.