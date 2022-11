Maju Mantilla no descarta regresar a la conducción: “Si existe la posibilidad, lo haría”

Maju Mantilla le dijo adiós a la conducción tras el fin de “En boca de todos”, el pasado 28 de octubre. La ex Miss Perú dijo algo que cambió su vida para siempre. “Yo empecé con la conducción y estuve 10 años ahí, me encanta la conducción porque ha sido parte de mi vida por bastante tiempo. Lo he disfrutado con todas las mamitas y todas las familias”, señaló.

Asimismo, al ser consultada por Janet Barboza, explicó que está dispuesta a volver como conductora si es que en algún momento le llega una propuesta relacionada a eso. “Disfruto también de la actuación, pero si existe la posibilidad de regresar, lo haría” , expresó para sorpresa de todos.