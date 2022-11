Gisela Valcárcel y Magaly Medina son las conductoras de televisión más populares en todo el Perú. A pesar de sus diferencias y su lucha por el rating, ambas han logrado acumular una gran legión de fanáticos gracias a sus respectivas trayectorias.

Sin embargo, aún existe mucho misterio sobre los gestos y el comportamiento que tienen ambas figuras con sus seguidores cuando están alejadas de los reflectores. Recientemente, un influencer de moda y belleza reveló su experiencia con cada una de ellas.

¿Quién sería más amable?: esto se reveló de Magaly y Gisela

El maquillador Martín Catalogne contó en una entrevista que ha tenido la oportunidad de tratar con Magaly Medina y Gisela Valcárcel en diversas situaciones y, según reveló su experiencia, ambas tendría un trato totalmente diferente con las personas.

El referido tiktoker trabajó en una aerolínea y aseguró haberse topado con la conductora de ATV en algunos de sus vuelos.

“Debo confirmar que es excesivamente amable, es muy comunicativa con sus fans, se toma fotos con todo el mundo. Es lo que le sigue de amorosa con la gente , yo lo he visto, y es muy educada”, expresó.

Sobre la presentadora de “El gran show” indicó que tuvo la oportunidad de encontrarla en un local, pero que no pasó un buen momento. Sin dar más detalles expuso:

“La he visto una vez en un gimnasio hace muchos años y me cayó como una patada en los h*****, me cayó muy mal”.

¿Cuáles son las edades de Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

Ambas conductoras de televisión iniciaron sus carreras en televisión desde muy jóvenes y desde entonces han ganado mucha popularidad. Otro de los aspectos en que se asemejan es la edad.

Gisela Valcárcel y Magaly Medina actualmente tienen 59 años.