¿Le hacen la vida imposible? Johanna San Miguel no dudó en exponer todo lo que le hacen pasar por buscar el beneficio de su equipo de los ‘guerreros’. Todo inició cuando la ‘Mamá Leona’ pedía que le aumenten participantes al grupo que lidera porque percibía desventaja. El presentador, ante esta solicitud, le respondió que, si así lo quería, debía costearlo con su sueldo.

Ante eso, la actriz no demoró en sacar las garras y responder con todo: “Yo no entiendo. ¿Se la han agarrado conmigo desde ayer? ¿Les molesta mi presencia? Porque ayer me cerraron el micro, me dijeron cosas. ¿Qué pasa? ¿No puedo defender a mi equipo? ¿No puedo pedir lo que me parece justo? ¿No puedo decir lo que el fanclub de los guerreros me está pidiendo?”. Al parecer, la artista perdió los papeles por el presunto maltrato recibido. VIDEO: América TV