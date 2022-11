Jazmín Pinedo preocupó a sus seguidores al revelar que se quemó el rostro tras regresar al Perú luego de su viaje por Argentina. Esta afección causó que la presentadora se ausente del programa “Más espectáculos” durante varios días.

Este martes 22 de noviembre, la modelo reapareció en el espacio televisivo para contar detalles de lo sucedido y sorprendió al revelar las razones por las que no podrá usar maquillaje durante un tiempo.

¿Cómo se quemó el rostro Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo se tomó unos minutos del programa para explicar como se quemó la piel. “Venía de viaje, pasé por el área de cremas y le dije a una dermatóloga que estaba ahí que me recomiende algo para los rojitos. Me dio una crema buenaza, de una marca muy buena, pero mi error fue no consultar con mi dermatóloga”, dijo Jazmín al explicar lo sucedido.

Horas más tarde, la modelo se dio cuenta de que la crema había tenido una reacción negativa sobre su piel. “Me vi algunos rojitos a los días, me la puse para dormir en la noche. Al día siguiente me molestaba y me volví a aplicar. Me pasé un pañito húmedo y mi impresión fue terrible. Tenía la cara llena de manchas rojas” , acotó.

¿Por qué no puede usar maquillaje?

En su reaparición, Jazmín Pinedo llamó la atención por mostrarse sin maquillaje y con una crema facial sobre sus mejillas. Para aclarar las dudas, la popular ‘Chinita’ señaló que seguirá apareciendo así en pantalla durante los próximos días.