Jazmín Pinedo aparece en TV tras sufrir quemaduras en el rostro: “No me da vergüenza”

Jazmín Pinedo regresó a las pantallas de América TV tras sufrir una fuerte quemadura en su rostro. La popular ‘Chinita’ volvió a la conducción de “Más espectáculos” junto a ‘Choca’ Mandros, pero esta vez con poco maquillaje y mucha crema cicatrizante.

“Ha sido un accidente, creo que le podría pasar a cualquiera. Khalessi me dijo ‘ay mami, si tú igual eres hermosa’ y en verdad sí, esta soy yo sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome la piel, no me da vergüenza aparecer con crema, ustedes saben lo relajada que soy”, relató la conductora.