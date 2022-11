El día que Diego Dibós encaró a Gisela Valcárcel en vivo en “Operación triunfo”

“Operación triunfo” fue un programa concurso en el que participaban jóvenes que querían alcanzar un espacio en la industria musical. El reality era producido y conducido por Gisela Valcárcel, con la participación de reconocidos artistas como Denisse y Diego Dibós. Uno de los momentos más tensos del espacio televisivo fue el enfrentamiento entre la popular ‘Señito’ y el cantante.

¿Por qué se enfrentaron Diego Dibós y Gisela Valcárcel?

En una de las galas de sentencia, “Operación triunfo”, en la que los profesores debían salvar a un solo participante, ocurrió un acalorado enfrentamiento entre Gisela y Diego. La discusión inició luego de que Marcela Navarro, una de las alumnas que cayó en sentencia en la última emisión, asegurara que la pista musical no fue la adecuada para su presentación, precisando que no estaba en su tono.

Frente a esa acusación, la conductora no dudó en arremeter contra el equipo de producción y pidió una explicación: “Yo he visto que durante la gala han puesto el crédito a alguien. Entonces le pido a esta persona seriedad y dedicación al 1000%, ni uno menos. Porque esta noche, ver sentenciados a Marcela y Lucas, por pistas que no estuvieron a la altura de sus voces, es algo que no se puede repetir”.

”La empresa contrata a los mejores, pero si fallan, estamos dispuestos a cambiar lo que tengamos que cambiar durante esta semana. Sabemos que los cinco sentenciados son extraordinarios cantantes. Por culpa de una dejadez, han caído en sentencia”, comentó Gisela indignada.

¿Qué le dijo Diego Dibós a Gisela Valcárcel?

A raíz de los comentarios de la rubia, Diego Dibós, quien formaba parte del equipo de profesores le respondió: “Solo quiero rescatar el gran trabajo que hace la gente encargada de las pistas. Creo que hacen un trabajo titánico en 5 días (...) Yo me pregunto: ¿ cómo pueden hacer pistas extraordinarias cuando hacen cantar a la gente de producción porque no tienen presupuesto para contratar a cantantes? (...) Presenté un presupuesto para contratar cantantes y me lo negaron. ¿Qué puedo hacer con eso?”, precisó el músico.

Gisela Valcárcel no dudó en defender la producción que realiza y aseguró que no escatima en gastos para la realización del programa.

”Tú sabes dónde queda mi oficina. Soy yo quien está poniendo aquí lo mejor que tenemos para producir un espacio que llegue a la familia. Sabías, cuando te convoque, que tengo la gran ilusión que en este país se haga canto, sabes que ha llegado gente de Puerto Rico y de Colombia… ¿Crees entonces que no habrá presupuesto para algo?”, respondió la presentadora de “Operación triunfo”.

Finalmente, Valcárcel terminó el enfrentamiento comentando que revisaría la pista con otros profesionales para corroborar si estuvo acorde a la voz de la participante.