Dalia Durán reconoce que fue un error reunirse con John Kelvin: “Fue un exceso”

Dalia Durán dio una entrevista exclusiva para un reportero del programa “América hoy”. En dicha conversación, la modelo cubana dijo que cometió un error al haberse reunido con John Kelvin. Como se recuerda, ambos fueron captados cenando y brindando después de acudir al centro de conciliación.

Al ser consultada sobre las críticas por este polémico acontecimiento, la exconductora de “Sábado con Andrés” señaló, además, que no puede cambiar lo sucedido. “ Sí (fue un error), estuvo de más la cena, fue un exceso, no se debió dar, lo reconozco , no tendría porque haberme sentado a su costado, pero ya está... ya lo hice”, manifestó.

Como se recuerda, John Kelvin salió en libertad el pasado 25 de octubre tras ser absuelto de los delitos de agresión física y sexual en agravio de Dalia Durán.

¿Cómo fue el encuentro de Dalia Durán y John Kelvin?

En las imágenes difundidas por el programa de farándula “Amor y fuego”, se observa que Dalia Durán y Jon Kelvin compartiendo una cena y brindando con copas de vino. Además, otros hechos que llamaron mucho la atención fueron que el cantante se puso a interpretar una canción y que abrazó a su expareja.

PUEDES VER: Así fue el reencuentro de Dalia Durán y John Kelvin tras firma de conciliación

Abogada de Dalia Durán renuncia a su defensa

Luego de conocer sobre la reunión entre John Kelvin y su expareja, la abogada de Dalia Durán renunció a su defensa. Al hablar con Magaly Medina, la letrada dijo sentirse indignada por lo ocurrido.

“Con una fotografía así, yo no puedo defender a una persona que me dice algo y se sienta al lado de su agresor y brinda con una copa de vino“, precisó Claudia Zumeta