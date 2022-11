¿Por qué Cassandra Sánchez cambió su apellido y qué relación tiene con Alexandra Morales?

Cassandra Sánchez de Lamadrid y su madre Jessica Newton se han convertido poco a poco en referentes de la TV peruana respecto a la moda y belleza. Sin embargo, la polémica no habría escapado deestos ya conocidos rostros del espectáculo local.

La pareja de Deyvis Orosco no usa su apellido paterno correspondiente, sino que optó por otro. Conoce la razón de esta decisión y qué cercanía tiene en ello Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller.

¿Por qué Cassandra Sánchez de Lamadrid cambió de apellido paterno?

Cassandra Sánchez de Lamadrid optó por cambiarse de apellido paterno a los 18 años. La decisión la tomó debido a que el esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez de Lamadrid, fue quien la crió desde pequeña, además de que había perdido contacto con su padre biológico.

A la izquierda Cassandra de La madrid junto a Fernando, esposo de su madre Jessica Newton y Deyvis Orosco. A la derecha su papá biológico Carlos Morales Andrade

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando, que es mi papá, y Jessica, que es mi mamá. Han sido los dos una plataforma en la cual me puedo parar tranquila. Se han encargado de generar un espacio seguro en el que podamos estar, en un núcleo familiar muy sólido, y no solamente yo, sino mis hermanos”, declaró la esposa del ‘Bomboncito de la cumbia’ en una entrevista para TVO Lima.

El padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid es Carlos Morales Andrade , quien fue un ejecutivo de la desaparecida aerolínea Aerocontinente.

En el 2008, Jessica Newton le interpuso una demanda, ya que alegaba que no le remitía una pensión alimentaria. Cabe precisar que ambos tienen tres hijos en común.

¿Qué relación tiene Cassandra Sánchez de Lamadrid con Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller?

Alexandra Morales es media hermana de Cassandra Sánchez de Lamadrid , porque ambas comparten un vínculo consanguineo debido a Carlos Morales Andrade, padre de ellas.

Pese a esto, Cassandra y Alexandra no llevarían una relación cordial ni mucho menos, ya que tiempo atrás, en el 2015, cuando se destapó la polémica por la relación entre Jessica Newton y Carlos Morales, no dudó en dar duros calificativos hacia la ex reina de belleza.

Alexandra Morales se pronunció en el 2015 en su Facebook. Foto: composición LR/captura/LatinaTV/Instagram

“Carlos Morales es mi papá y su único error fue meterse con alguien como lo es esa mujer, que de señora y de clase no tiene nada, y nunca la tendrá. Por más que tenga amigos en la televisión, jamás tendrá paz”. Escribió en ese entonces mediante su red social Facebook.

En ese entonces, las palabras de Alexandra Morales dejaban entrever que Jessica Newton tuvo una relación con su padre, Carlos Morales, cuando él aún se encontraba vinculado con la madre de la esposa de Renzo Schuller.