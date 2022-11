Andrea San Martín revela que se someterá a una reducción de busto: “Tengo exceso de piel”

A inicios de este mes de noviembre, Andrea San Martín mostró con mucha satisfacción los primeros resultados de la lipopapada a la que se había sometido con el fin de estilizar su rostro. La modelo aseguró que le gustaban mucho las cirugías, pero siempre esperaba quedar de la manera más natural posible.

“Amo las cirugías, pero soy bien quisquillosa con que queden de la forma más natural, que sean cuidadosos, de mantener la forma de tu rostro. Estoy muy contenta con el acabado”, preciso aquella vez.

Andrea San Martín se someterá a una reducción de busto

Pues bien, a solo semanas de aquel procedimiento, Andrea San Martín volvió a utilizar su cuenta de Instagram para relevar la nueva cirugía que le practicarán. La madre de dos hijas aseguró que el exceso de piel acumulado en dicha zona debido a la lactancia materna la llevó a tomar esta decisión.

En dos historias en las que detallaba lo que se quitará en la operación, la ex chica reality decidió sacarse el polo y quedarse solo en sostén para mostrar sin ningún problema las partes que abordarán los médicos. También aseguró que no habría inconveniente en ello, pues es como si usara un bikini.

“Así que voy a seguir haciéndome mis arreglitos, porque ya me toca, ya que mis hijas están creciendo y ahora me toca a mí. Y para los machistas: ‘No, mi amor, me arreglo para el espejo, no para ti’”, indicó.

Andrea San Martin revela que no pudo dormir tras cirugía

Luego de unos días de someterse a la lipopapada, Andrea San Martín compartió con sus miles de seguidores sus primeras sensaciones tras esta intervención. La expareja de Sebastián Lizarzaburu indicó que su principal problema fue no poder dormir con tranquilidad debido al dolor y al vendaje.