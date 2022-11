Luego de que Verónica Linares hiciera públicos sus planes de matrimonio, muchos se preguntan cómo van los preparativos de la presentadora de noticias. En medio de las celebraciones por la boda de Valeria Piazza, ‘Choca’ Mandros contó que la conductora le dijo que ya tiene fecha para su casamiento con su pareja Alfredo Rivero Nieto.

“A propósito de matrimonio, ese día estábamos con una conductora de noticiero”, señaló para que luego Ximena Dávila revelara: “Ah, Verónica Linares”. “Yo no he dicho nada”, agregó ‘Choca’ y prosiguió: “E lla y el papá de sus hijos me dijeron que ya hay fecha de matrimonio. Yo la sé, pero no la puedo decir, porque ahí si me mata”, detalló.