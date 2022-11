Valeria Piazza habría gastado más de US$ 40.000 dólares en su matrimonio con Pierre Cateriano

El matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano ha causado sensación en la farándula peruana. Esta vez, el programa “América hoy” reveló el exhorbitante monto que la ex reina de belleza habría gastado para realizar su boda a lo grande. Se trata de más de US$ 40.000 dólares invertidos en decoración y local de recepción.

En el informe del espacio conducido por Ethel Pozo se detalla que el bouquet habría costado US$ 391 dólares, el local fue cotizado en US$ 7.000 dólares, la decoración con cientos de flores podría haberle costado US$ 25.000 dólares y la mesa de quesos, US$ 1.300 dólares. Sin embargo, no se contabilizó el look de los novios, la comida y lo que cobraron las orquestas Los 4 de Cuba y Marama, grupo musical uruguayo. Por ese motivo, se estima que el total superaría la cifra antes mencionada.