Rebeca Escribens critica a Edson Dávila por hacer show en boda de Valeria Piazza: “No respeta”

Edson Dávila estuvo como invitado en la boda de Valeria Piazza y sucedió un hecho parecido al que protagonizó en el matrimonio de Ethel Pozo. El conductor de “América hoy” se robó el show en el evento al subirse al escenario donde cantaba la orquesta Los 4 de Cuba. En las imágenes difundidas en las redes sociales, aparece bailando con diferentes pasos y moviendo la cintura.

La conductora Rebeca Escribens criticó al animador por hacer ese tipo de presentación en la boda de la ex Miss Perú. “Es bien fresco, por no decir otra cosa, no respeta ni a los señores, a los papás de Valeria y Pierre, todavía posa con su mano”, expresó.