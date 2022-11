¿Qué enfermedad incurable padece Valeria Piazza y por qué pensó que podría morir?

Valeria Piazza vive su momento más feliz. La conductora y ex Miss Perú se casó con Pierre Cateriano en una boda de ensueño, realizada el sábado 19 de noviembre con la asistencia de varias figuras del espectáculo. Sin embargo, no todo fue color rosa en su vida. Hace unos años, fue diagnosticada con una rara enfermedad, por la cual casi pierde la vida.

Valeria Piazza ganó el Miss Perú 2016. Foto: La República

¿Valeria Piazza estuvo a punto de morir?

Según contó Valeria Piazza, un día se sintió mal, pensó que algo extraño le pasaba porque estaba pálida y decidió cancelar sus reuniones. En la madrugada, tuvo fuertes dolores que la llevaron a sufrir un desmayo. Al amanecer, su madre la encontró inconsciente en su cama y fue trasladada a una clínica de emergencia. Esto sucedió a fines del 2017.

Valeria Piazza padece una enfermedad incurable. Foto: capturas Latina

“Desaparecí de todo casi seis meses. En Perú, como no tenía un diagnóstico, tuve 9 médicos y hasta me diagnosticaron infección al cerebro , dijeron que la infección se había generalizado por todo el cuerpo, incluso le dijeron a mi mamá que me tenían que cortar el pie, porque al no tener mucha circulación en la sangre, los pies se me pusieron negros. Mi mamá paraba llorando”, expresó en una entrevista para Jesús Alzamora.

Hubo un momento en el que pensó que iba a fallecer por el mal. “Pensaba que me quedaba seis o siete días. Cuando aparecieron nueve doctores en mi cuarto, todos preocupados, yo escuchaba las conversaciones y decía ‘no, Dios, tengo que despedirme’, quería salir y ver a la gente que quería”, contó.

¿Qué enfermedad tiene Valeria Piazza?

En 2018, tras varios intentos sin éxito, un médico le diagnosticó a Valeria Piazza la rara enfermedad llamada síndrome de Behcet. Se trata de un mal que no tiene cura y causa inflamación en los vasos sanguíneos.

“Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después ... He aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, dijo en una entrevista para El Popular.

¿Cómo hace Valeria Piazza para sobrellevar la enfermedad?

Valeria Piazza reveló que, debido a que es una lucha diaria, recurrió al tratamiento biológico. Es decir, se coloca ampollas cada dos semanas, las cuales deberá usar siempre.

“La enfermedad no se cura. En Barcelona, comencé con el tratamiento biológico, que cada dos semanas me pongo unas inyecciones en la barriga y me va muy bien. De hecho, hay días que sí me levanto con dolores, me siento mal, todavía tengo los síntomas . Por ejemplo, hace tres días no podía dormir porque no me circula bien la sangre en los talones”, sostuvo.