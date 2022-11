¿Qué relación tiene Alexandra Morales, la esposa de Renzo Schuller, con Jessica Newton?

Renzo Schuller y Alexandra Morales se conocieron cuando el conductor era reportero del programa “Polizontes” en el 2012. La química y conexión fue tanta que en pocas semanas se convirtieron en novios, y luego de 10 meses de relación se casaron en el 2013.

En aquel entonces, el ex conductor de “Combate” tenía 36, mientras que ella 26 años de edad y fue presentada como modelo y comunicadora social, pero actualmente se dedica a tiempo completo a sus dos pequeñas hijas.

¿Cuál es la relación entre Alexandra Morales y Jessica Newton?

Alexandra Morales Moebius es hija del empresario y dueño de la desaparecida aerolínea Aerocontinente Carlos Morales Andrade, quien también es el padre biológico de Cassandra Sánchez De Lamadrid.

Carlos Morales fue pareja de la presentadora de certámenes de belleza Jessica Newton, y a raíz de esa relación tuvieron tres hijos. Sin embargo, la engreída de la ex reina de belleza no mantiene una buena relación con su padre, incluso cuando cumplió 18 años decidió cambiarse el apellido por el de su padrastro.

Por otro lado, Alexandra sí mantiene un vínculo cercano con su padre. “ Carlos Morales es mi papá y su único error fue meterse con alguien como lo es esa mujer (Jessica Newton), que de señora y de clase no tiene nada, y ¡nunca la tendrá! Por más que tenga amigos en la televisión, jamás tendrá paz”, precisó la pareja de Schuller en una publicación del 2015.

Alexandra Morales arremetió contra Jessica Newton. Foto: composición LR/Willax TV/Instagram

¿Cuál es la relación de Cassandra Sánchez De Lamadrid con su padre?

La hija de Jessica Newton ha manifestado en reiteradas ocasiones que no sostiene ningún tipo de vínculo con su padre. Además, contó que considera a la pareja de su madre como su verdadero padre.

“Tengo la suerte de haber crecido con Fernando, que es mi papá, y Jessica, que es mi mamá. Han sido los dos una plataforma en la cual me pueda parar tranquila”, aseveró.

Asimismo, precisó la razón por la que no lleva el apellido Morales, como sí lo hace su hermana. “Perdí contacto (con mi padre biológico), y cuando cumplí 18 me adopta mi papá, que me crio, que es Fernando Sánchez De Lamadrid y desde ahí tengo una familia muy bonita”, sostuvo.