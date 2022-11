Renzo Schuller: ¿cuánto tiempo lleva junto a su esposa Alexandra Morales y a qué se dedica ella?

Renzo Schuller y Alexandra Morales comparten desde el 2013 una vida de casados. Su historia de amor lleva varios años manteniéndose con firmeza en el medio artístico. La pareja no duda en compartir y reafirmar su amor en sus redes sociales personales cada vez que puede.

Alexandra Morales, hija del empresario y dueño de la desaparecida aerolínea Aerocontinente Carlos Morales Andrade, tiene junto a Renzo Schuller dos pequeñas hijas. Conoce el tiempo de relación que lleva la pareja y a qué se dedica la esposa de Renzo Schuller.

¿Cuánto tiempo lleva Renzo Schuller con su esposa Alexandra Morales?

Renzo Schuller y Alexandra Morales llevan 10 años de relación de pareja y 9 de matrimonio. Ellos se conocieron cuando Schuller se encontraba realizando entrevistas para el programa “Polizontes” en un evento social.

Al igual que como le pasó a su excompañero Gian Piero Díaz con su esposa, la química fue instantánea. La pareja se formó en el 2012. En ese entonces él tenía 36, y ella 26 años de edad. A los 10 meses de enamorados decidieron formalizar su unión en matrimonio civil, en mayo, y religioso, en diciembre, los dos eventos fueron pequeños y privados.

Renzo Schuller y Alexandra Morales se unieron en matrimonio el año 2013. Foto: composición LR/captura/Instagram

“Yo tenía la idea de que el día en que me case sería con alguien que tenga más o menos las características de ella. (...) En una de nuestras primeras conversaciones le dije que se iba a casar conmigo”. Señaló el popular ‘Shushu’ a un medio local.

Renzo Schuller y Alexandra Morales tienen dos hijas juntos. Foto: composición LR/captura/Instagram/@alismotherhood

Esas declaraciones fueron afirmadas por Alexandra Morales, quien en un post en Instagram relató la naturalidad con la que había fluido su vínculo. En tan solo tres meses de conocerse decidieron empezar una relación de enamorados.

“Fue en este momento de mi vida, en el 2012, que conocí, por amigos en común, a Renzo, mi esposo. Luego de idas y vueltas, de mensajes y llamadas, en medio de viajes, en un aproximado de tres meses que Renzo me aterrizó con la pregunta: ‘Me gustas y quisiera saber si sientes lo mismo para invitarte a salir o dejarla ahí como amigos’. En un shock mental me di cuenta de que era evidente que me gustaba y le dije: ‘¡Sí, tú también me gustas!’ Y él respondió: ‘Apenas llegues de viaje, empezamos a salir’”, narró en una publicación de su Instagram personal.

¿A qué se dedica Alexandra Morales, esposa de Renzo Schuller?

Alexandra Morales, cuando llegó a conocerse la relación que mantenía con Renzo Schuller, fue presentada como modelo y comunicadora social. Actualmente se encuentra dedicada al cuidado de sus dos pequeñas hijas, fruto del amor con su esposo.

En cuanto a ello, Renzo Schuller ha resaltado la inspiración del trabajo desempeñado por su esposa como madre, ya que gracias a eso tuvo una cercanía con la paternidad y le sirvió para crear el unipersonal “Hasta aquí no más”.