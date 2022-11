María Pía acerca de presunta enemistad con Timoteo: “No me gustan los conflictos ni las telenovelas”

La conductora María Pía Copello anunció hace poco que volverá a la televisión en un programa al mediodía por América TV, canal donde estuvo al frente del show “María Pía y Timoteo”. Como se recuerda, no hace mucho el coreógrafo Arturo Chumbe contó que varias veces tuvo que usar el traje del querido dragón porque, la ahora influencer no se llevaba bien con Ricardo Bonilla.

“No voy a hablar nada. La verdad, el conflicto no me gusta, no me gustan las telenovelas. Si yo contesto o digo algo, eso va a continuar y prefiero que quede ahí... María Pía y Timoteo fue uno de mis mayores aprendizajes, me quedo con lo mejor de los recuerdos”, fue parte de lo declarado por la presentadora.