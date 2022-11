Magaly tras reunión de John Kelvin y Dalia Durán: “El agresor es agresor siempre”

¡No se calló nada! Magaly Medina lamentó que la anfitriona Dalia Durán se haya encontrado con su expareja John Kelvin no solo en el centro de conciliación, donde se vieron para llegar a un buen acuerdo que beneficie a sus cuatro hijos, sino también porque se fue a cenar con la persona que le propinó heridas físicas y emocionales durante varios años.

En un principio, solo se conocía que la empresaria y el cumbiambero habían ido a cenar; sin embargo, un reportaje de “Amor y fuego” reveló que la pareja de aún esposos comió junto a otras tres personas esa noche y acabó con el artista cantándole a la madre de sus cuatro hijos.

¿Qué dijo Magaly Medina de la cena entre Dalia Durán y John Kelvin?

La periodista Magaly Medina tuvo palabras fuertes para la influencer cubana Dalia Durán por aceptar compartir la mesa con su expareja John Kelvin, luego de que la haya agredido fuertemente hace un poco más de un año.

De esa forma, expresó: “… Para hacer que la gente de se olvide quién es John Kelvin y todo el mundo lo comience a contratar y que vuelva con sus conciertos . Eso es lo que pretenden y eso es a lo que Dalia Durán acaba de contribuir ese viernes que acompañó a su ex y agresor. Nunca se debe olvidar que agresor es agresor por siempre. No es por una vez, no, es por siempre …”.

Dalia Durán responde a la renuncia de su abogada

Las imágenes de John Kelvin cantándole a Dalia Durán, luego de todo el problema legal y mediático que tuvieron por la violencia a la que el artista sometió a su aún esposa, causaron indignación en todo el mundo, incluida su abogada.

Dalia Durán se quedó sin abogada tras cenar con John Kelvin. Foto: composición LR/Instagram/GV Producciones/ATV