¿Qué fue de Gerardo Zamora, actor de “¡Qué buena raza!”, y por qué lo acusaron de acoso sexual?

El actor Gerardo Zamora se hizo conocido por protagonizar la novela “¡Qué buena raza!” junto a Milene Vásquez en el 2002. La historia emitida por Latina y producida por Michele Gómez, giraba en torno al romance entre Valentín Condori y Fiorella Prado en medio de las diferencias sociales de la Lima de esos años.

Milene Vásquez y Gerardo Zamora, protagonistas de "¡Qué buena raza!". Foto: Latina

El artista nacional tuvo algunas participaciones en televisión, teatro y cine luego del final de la exitosa novela. Sin embargo, en el 2021 volvió a hacer noticia cuando se dio a conocer que formará parte de la superproducción “La reina del sur 3″, junto a otros talentos nacionales como Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

Gerardo Zamora trabaja en la internacionalización de su carrera desde 2017 y ya incursionó en Netflix con su participación en la serie "La reina de Indias" y "El conquistador". Foto: Gerardo Zamora / Instagram

Otra de sus más recientes apariciones en pantalla fue en “Los otros libertadores”, producción de Latina en marco del Bicentenario de la Independencia del Perú. Sin embargo, hubo un momento en el 2020 donde estuvo envuelto en la polémica cuando fue acusado de acoso sexual.

Gerardo Zamora fue acusado de acoso sexual

En el 2020, diez mujeres denunciaron en redes sociales a Gerardo Zamora, por recibir mensajes del actor que les pedían que lo visiten en su casa. Además, según los testimonios compartidos en Facebook, el artista habría respondido de manera agresiva ante la negativa de las denunciantes.

Quien también se sumó a las acusaciones fue la cantante Gaby Zambrano. Contó en sus redes que había conversado por mensajes con Gerardo Zamora cuando ella solo tenía 16 años. “Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada.”, dijo la salsera.

Gerardo Zamora se pronunció tras acusaciones por acoso sexual

Ante las críticas por los testimonios de acoso sexual en su contra, Gerardo Zamora envió un comunicado a La República. En el texto alegaba haber sido víctima de hackers que accedieron a sus cuentas de redes sociales y que en el 2018 hizo las denuncias respectivas.

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso, informo que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”, explicó.