Jeannine Gonzáles destapó una olla de grillos cuando contó qué pasó con Christian Domínguez en el desaparecido programa “El valor de la verdad”, en abril del 2014.

El año anterior, en octubre de 2013, el cantante de cumbia se presentó junto a los Hermanos Yaipén en Bolivia y fue la revista Magaly TeVe, quien puso al descubierto el affaire con la presentadora boliviana.

¿Qué pasó entre Christian Domínguez y Jeannine Gonzáles?

En el intermedio entre Vania Bludau y Karla Tarazona, Christian Domínguez y Jeannine Gonzáles sostuvieron un breve romance.

“Él me decía que yo era su ‘conejita’” , contó la boliviana al programa de Rodrigo González.

Sin embargo, a las pocas semanas, el cantante de cumbia oficializó su romance con Karla Tarazona y la presentadora boliviana declaró meses más tarde que Christian Domínguez la buscó nuevamente cuando se fue de gira. “Él le pone los cuernos cada vez que viaja” , afirmó.

Finalmente, Jeannine Gonzáles decidió exponer públicamente a Christian Domínguez al asegurar en “El valor de la verdad” que le fue infiel a Karla Tarazona con ella, y hasta le prometió casarse de forma simbólica.

Las revelaciones que hizo en el programa de Beto Ortiz, en el cual también afirmó que hubo algo con Jonathan Rojas, Erick Elera y Leonard León, le permitieron a la presentadora boliviana llevarse los S/ 10.000 soles de premio y desaparecer de la farándula peruana.

¿Qué fue de Jeannine Gonzáles?

En Bolivia, Jeannine Angélica Gonzáles Gemelli, de 42 años, es conocida por haber conducido la revista matinal Buen día y el programa de farándula “Divinas y famosos (DyF)”, de Megavisión.

Su paso por “El valor de la verdad” le cambió la vida, pues con el dinero del premio compró el Complejo Deportivo El Clásico (Santa Cruz, Bolivia). “La mejor inversión de mi vida” aseguró.

Y es que durante el confinamiento por la COVID-19, Jeannine Gonzáles incursionó en el mundo fitness, brindó clases por Zoom y ahora es una personal trainer con buen enganche en redes sociales. En Instagram tiene 27.800 seguidores; Facebook, 32.399; y en TikTok, 57.500.

Jeannine Gonzales se dedica ahora ser personal trainer. Foto: Jeannine Gonzales/Instagram

“Empecé con pocos alumnos (…) decidí hacerlo un negocio, un trabajo, que lo hacía desde casa (…) abrí mi campo de batalla, la cancha sintética, donde doy clases funcionales al aire libre. Así fue que decidí dejar la TV, renuncié al programa que conduje 10 años en televisión”, explicó a Trome en 2021.

Sobre Christian Domínguez, actual pareja de Pamela Franco, Jeannine Gonzáles no se sorprendió que no funcionara su relación con Isabel Acevedo ‘Chabelita’. “Ese tipo de hombre no cambia nunca” , afirmó.