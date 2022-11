Brunella Horna entregó en vivo los partes para su boda: “No me las recibieron en el camerino”

Brunella Horna sorprendió a sus compañeras de “América hoy” al entregar en vivo los partes para su boda con Richard Acuña, pues no quisieron aceptarlas fuera de cámaras. “El día de hoy voy a entregar las invitaciones presenciales. Se los quise dar en el camerino, pero no me lo recibieron ”, contó.

Por otro lado, señaló que ahora sabe lo que sintió Ethel Pozo con los preparativos de su casamiento. “Estoy tan nerviosa. Ethel, de verdad que te entiendo cada día que venías al camerino y me contabas. No pueden entender mis nervios, el estrés y todo, pero sé que todo va a salir maravilloso”, agregó.