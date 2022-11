Sean Rico saltó a las páginas de espectáculos cuando se confirmó su relación con Rodrigo González, quien conducía el programa “Amor, amor, amor”, en 2016. Ese año, hicieron historia al ser la primera pareja homosexual en aparecer en la revista COSAS, que incluso sacó un comunicado en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ tras las críticas que recibió.

Rodrigo González y Sean Rico aparecieron en la portada de COSAS en mayo de 2016. Foto: COSAS/Instagram

¿Por qué terminaron Rodrigo González y Sean Rico?

En la entrevista con COSAS, Rodrigo González se mostró seguro al confirmar sus planes de boda con Sean Rico. “ Hace dos años que vivimos juntos, prácticamente desde que nos conocimos”, afirmó.

Sin embargo, la historia llegó a su fin en 2019. Los seguidores de ‘Peluchin’ venían sospechando que algo pasaba por la ausencia de imágenes juntos en sus redes sociales.

Finalmente, el conductor de “Amor y fuego” lo confirmó en una entrevista con María Pía Copello para su canal en YouTube, en la cual dejó entrever que Sean Rico tenía dudas sobre su futuro juntos.

“Lo que se ve no se pregunta. Soy entregado. Yo pienso que si uno elige a una persona para caminar juntos, para ser compañeros de vida, es para eso … No vas a estar ‘¿y si mañana?’, no. Si lo elegiste, el pollo viene con papas, así es la cosa”, indicó.

¿Qué fue de Sean Rico?

Sean Rico, de 33 años, nació en Venezuela y es de padre colombiano y madre peruana. Es muy activo en redes sociales: en Instagram posee 22.3000 seguidores y en TikTok 29.900.

Según su perfil en LinkedIn es fundador y director de Sparkle Perú, una agencia de marketing digital, además de Healthy Media, oficina que trabaja con influencers dedicados al rubro de la salud.

Actualmente, mantiene una relación con Michael Day, diseñador gráfico e ilustrador, quien también trabaja de modelo para marcas como MOT Jewelry, Gray’s by Andrea, The Friend Of Pablo, entre otras.