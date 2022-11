¿Por qué Lucía de la Cruz renunció a su candidatura en el Congreso de La República?

Lucía de la Cruz estuvo a punto de luchar por un curul en el 2020, luego de que Yeni Vilcatoma la anime a postular al Congreso de la República con el partido de Solidaridad Nacional. En un primer momento, la criolla se sorprendió, pues no se considera una persona allegada a la política, sin embargo, reveló que se animó porque la exlegisladora le dijo que “el Perú la necesitaba”.

“Lucia de la Cruz, bienvenida. ¡El Perú te necesita! Tendrá el número 9. Juntas al congreso para luchar contra la violencia hacia la mujer y toda la población vulnerable. Marca el sol y escribe el 2 #SolidaridadNacional”, se leía en el post de la exparlamentaria en Twitter.

Lucía de la Cruz confirma que postulará al Congreso en elecciones 2020

Lucía de la Cruz reveló por qué aceptó postular

Tras viralizarse la noticia, la expareja de Luisito Caycho expresó sus motivaciones para postular y convertirse en madre de la patria. “Mis deseos de ser congresista provinieron de una imperiosa necesidad de servir a mi país, al que le he cantado con amor por más de 50 años”, dijo al inicio.

“Tener destreza en política y en gestión pública era mi objetivo diario, porque Lucía quería entrar preparada para trabajar en proyectos de ley que beneficien a minorías y poblaciones vulnerables , como lo son nuestras mujeres y nuestros niños”, agregó en su publicación.

Se sintió utilizada por el partido político

A través de un extenso comunicado en su cuenta de Facebook y más adelante en el programa “El valor de la verdad”, Lucía de la Cruz aseguró que los expolíticos solo la convocaron para “utilizarla” debido a que era una figura pública, y por ello le dieron el número 8.

“La presencia de ciertos exparlamentarios me ha inquietado sobremanera, por el historial que arrastran, lleno de acusaciones por corrupción y obstruccionismo. Lo que están haciendo para limpiar sus nombres y obtener votos es convocar a artistas conocidos a sus listas, colgarse de ellos para ganarse a la gente”, sostuvo.

Rosa Bartra, exfujimorista, postuló al Congreso nuevamente con el partido de derecha conservadora Solidaridad Nacional. Foto: Aldair Mejía / La República.

Especificó que Rosa Bartra pidió al partido político que no la incluyan, pero al final esto le significó una buena noticia. “Qué bueno, porque zapatero a su zapato y yo me retiro sola. Mandé un comunicado y la gente me felicitó”, finalizó.