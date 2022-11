Mariana Vértiz elogia a Gino Pesaressi como padre: “Gracias por estar para nuestra hija”

¡Tierno momento! Mariana Vértiz emocionó a sus seguidores al publicar un TikTok dedicado a Gino Pesaressi. En el video, elogia al chico reality al considerarlo un excelente padre. Además, muestra dos clips de diferentes años, en los que se le ve jugando con la hija que tienen en común.

“Eres un súper papá, gracias por estar para nuestra hija” , escribe la hermana mayor de Natalie Vértiz. Como se recuerda, la pareja terminó su relación a fines del 2018, sin embargo, aseguran que como amigos “se llevan mucho mejor”.

¿Por qué terminaron su relación?

Luego de que el extinto programa “Válgame Dios” revele imágenes de Mariana Vértiz con un misterioso galán, empezó a rumorearse el fin de su relación con Gino Pesarresi, es por ello, que el chico reality confirmó la noticia y dijo que desde octubre del 2018 ya no estaban juntos, y que la empresaria estaba saliendo con otra persona desde febrero del 2019.

En cuánto a los motivos de la separación, fue la hermana de Natalie Vértiz quien los reveló mediante sus historias de Instagram. “La pregunta más solicitada de todas. (terminamos) Porque en verdad teníamos muchas diferencias en cuanto al tiempo, trabajos y cosas por el estilo”, escribió.

Mariana Vértiz y Gino Pesaressi en fiesta de su hija. Foto: Instagram

“Gino siempre está presente, siempre viene a visitar a la gorda, somos dos papas que compartimos el mismo rol y en verdad no me siento sola, me siento súper apoyada”, agregó Mariana.