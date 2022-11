Angelo Fukuy no descarta reconciliarse con Christian Domínguez, pero aclara que no cantaría con él

Angelo Fukuy se refirió nuevamente a su relación con Christian Domínguez, de quien fue amigo por más de 10 años, además de colegas musicales. Sin embargo, los cantantes se distanciaron cuando Fukuy decidió dejar la Gran Orquesta, grupo liderado por el novio de Pamela Franco.

Tras ello, empezaron un sinfín de rumores que apuntaban a una enemistad entre ellos, no obstante, el cumbiambero dejó en claro que está dispuesto a limar asperezas con el conductor de “América hoy”.

¿Angelo Fukuy se amistaría con Christian Domínguez?

Angelo Fukuy estuvo como invitado al programa “¿Y ahora qué?”, de Manuel Paz Soldán, el popular Chino, y Christian Bayro, exreporteros de “En boca de todos”. Aquí, aclaró que él nunca se peleó con Christian Domínguez.

“Yo no me he peleado, él se alejó, en realidad. Me hubiera gustado que estas cosas no hubiesen pasado, porque teníamos una buena relación. Más de 12 años de amistad, trabajando juntos, me hubiera gustado que sea diferente, pero siempre le deseo lo mejor. Conozco a sus papás, a quienes yo los admiro un montón”, comentó.

“ En mi corazón no existe rencor, no existe odio. Mis papás me han enseñado a amarme a mí mismo y a amar al prójimo. Si se da la oportunidad, yo estoy acá. Si tú me dices ‘Ángelo, vamos a tener una reunión’ o ‘vamos a comer algo o una cervecita’, puede ser en mi casa o en cualquier lado y sentarnos frente a frente para poder conversar. La vida es corta para estar en estas tonterías”, agregó.

Angelo Fukuy descarta volver a cantar con Christian Domínguez

Tras ello, Angelo Fukuy también fue consultado sobre la posibilidad de volver a cantar con Christian Domínguez.

“Yo creo en otro rubro será (poder trabajar juntos), qué sé yo. Pero, ahorita, con el tema de la música, estoy enfocado 100% a Ángelo Fukuy”, sostuvo.