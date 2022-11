Valeria Piazza se casa con Pierre Cateriano: así se dieron el sí los ahora esposos

¡Que vivan los esposos! Luego de 12 años de relación, Valeria Piazza y Pierre Cateriano dieron el siguiente paso y se juraron amor eterno frente al altar en compañía de sus seres queridos. La pareja pasó a la fila de los casados este último 19 de noviembre en una privada pero lujosa boda en Lima.

Ethel Pozo, su compañera de oficio en el mismo canal, reveló la noticia luego de subir un breve video a su cuenta oficial de Instagram. En el clip se puede ser a la ex miss Perú en el altar leyendo sus votos junto a quien ahora es su esposo.

Valeria Piazza nerviosa por su boda con Pierre Cateriano

Horas antes del evento, Valeria Piazza conversó en exclusiva frente a las cámaras de “Estás en todas” para dar detalles de lo que será uno de los mejores días de su vida. La también conductora dijo que casi no pudo dormir en la noche anterior debido a los nervios que sentía.

“Ya llegó el gran día. Estoy desde las seis de la mañana. No puedo con los nervios (…). He estado bastante nerviosa. Creo que he dormido tres horas en la noche. Tengo el corazón un poco acelerado”, expresó.

Además, dijo que no había experimentado algo así desde su participación en el Miss Perú y Miss Universo. “Son días que marcan tu vida. Creo que este va a ser uno de los días más importantes de mi vida”, indicó.

La preparación de Valeria Piazza para su matrimonio

Mediante redes sociales, Valeria Piazza mostró parte de los preparativos para su casamiento con Pierre Cateriano. En la noche del 18 de noviembre mostró el diseño que se impregnó en las uñas y hasta algunas sorpresas que le llegaron a casa.

Familiares y amigos enviaron arreglos florales a Valeria Piazza. Foto: Instagram/Valeria Piazza

Por otro lado, en la mañana del sábado 19 de noviembre, publicó imágenes del maquillaje, peinado y hasta los accesorios que luciría durante la ceremonia. “¡Es hoy! Finalmente, llegó el día”, escribió en sus historias de Instagram.

Valeria Piazza publica la primera foto de su maquillaje y su peinado. Foto: Instagram/Valeria Piazza