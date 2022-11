¿Qué pasó con el papá de Valeria Piazza y por qué ella le pidió a su padrastro que la lleve al altar?

Valeria Piazza contrae matrimonio con Pierre Cateriano este sábado 19 de noviembre. La modelo y conductora de televisión se prepara para dar un gran paso en su vida sentimental; sin embargo, su padre no podrá estar presente en la boda. Su padrastro será quien la acompañe del brazo camino al altar.

En esta nota, te contamos por qué Valeria Piazza eligió a la nueva pareja de su madre para que la entregue a su futuro esposo y qué sucedió con su papá biológico.

La reacción del padrastro de Valeria Piazza al enterarse de que la acompañará al altar

A través de las redes sociales, la conductora de América TV reveló cómo se emocionó su padrastro al enterarse de que ella quería que la lleve del brazo. Esto debido a la ausencia irreparable de su papá.

“Ayer le pedí a ‘Chava’, el esposo de mi mamá, que me llevé al altar el día de mi matrimonio y esta fue su reacción. Gracias por todo, ‘Chava’”, escribió la modelo.

Por su parte, el futuro esposo de Valeria Piazza aseguró que la influencer está agradecida por el rol que ha tenido él en su desarrollo profesional y personal. “Crecer junto a una persona llena de bondad y valores ha aportado muchas cualidades positivas en la Valeria de hoy”, opinó Pierre Cateriano.

¿Qué dijo Valeria Piazza sobre su verdadero papá?

Tras ganar el Miss Perú 2016, Valeria Piazza reveló que su papá falleció cuando ella tenía apenas 10 años. Contó que, desde muy pequeña, él le decía que alguna vez se convertiría en una reina de belleza. También, mencionó que la familia de su padre era procedente de Italia.

¿De qué murió el papá de Valeria Piazza?

El verdadero papá de Valeria Piazza murió a causa de un accidente vehicular. La pérdida de su progenitor la afectó durante muchos años, pero supo aprender que, en cualquier momento, la vida acaba.

“Mi papá me dijo que cuando creciera sería una reina de belleza. Él murió cuando yo tenía 10 años en un accidente automovilístico. Fue muy difícil para mí, aprendí que tu vida puede cambiar en un minuto. No pude decirle más a mi papá lo mucho que lo amo... No puedo imaginarme cómo sería su cara ahora si me viera como una reina de belleza, porque él no se equivocó, ahora soy Miss Perú”, dijo la modelo en aquel momento.